Надання ЄС Україні 90 мільярдів євро на два роки - ключовий результат грудня і важливий результат усього року – Зеленський

Виділення Україні безпроцентної позики у 90 мільярдів євро на два роки – реальна фінансова гарантія безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Завершуємо цей історичний тиждень для України, значний дипломатичний тиждень. Головне – ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня, багато в чому – важливий результат усього року", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що важливо, що російські активи в Європі залишаються заблокованими.

"Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно, протягом наступних двох років. І кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів: Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро – це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки, цілком реальна. Дякую лідерам Європи: Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, усім лідерам держав, які нас підтримали", - сказав Зеленський у відеозверненні.