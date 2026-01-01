Інтерфакс-Україна
Події
15:48 01.01.2026

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

1 хв читати
Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, безповоротні та санітарні втрати російських окупаційних військ впродовж 2025 року склали понад 418 000 солдатів, що дорівнює чисельності майже 35 дивізій.

Щодня у 2025 році росія у середньому втрачала 1 145 солдатів, при цьому найбільших у 2025 році втрат особового складу ворог зазнав у січні – 48 240 солдатів, повідомляє Міністерство оборони України.

"За статистикою Генштабу ЗС України, у 2022 році росія у війні з Україною втратила 106 720 солдатів. У 2023 році – 253 290. У 2024 році наші воїни уразили майже 431 000 окупантів", - вказується у повідомленні.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 1 208 970 військових (за 1407 діб війни проти України). Це приблизна чисельність 100 дивізій особового складу.

У 2025 році українські воїни також уразили величезну кількість озброєння та техніки російської армії. Зокрема понад 14 000 ворожих артсистем. Це найбільший показник за всі попередні роки війни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 35 678 артсистем.

У 2025 році зафіксовано рекордну кількість ураженої ворожої автомобільної техніки – близько 40 000 одиниць. Це більше за сумарну кількість втрат у 2022-2024 роках війни. Загалом воїни Сил оборони уразили 72 418 одиниць автомобільної техніки ворога.

Теги: #втрати_ворога #2025 #підсумки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 01.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

07:37 31.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців - Генштаб

11:02 30.12.2025
ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

07:24 29.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

08:00 28.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

08:41 27.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 240 осіб та 158 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 240 осіб та 158 од. спецтехніки - Генштаб

07:22 25.12.2025
Окупанти за добу втратили 860 осіб та 149 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 860 осіб та 149 од. спецтехніки - Генштаб

08:07 23.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 199 особи та 113 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 199 особи та 113 од. спецтехніки - Генштаб

18:22 22.12.2025
Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

22:46 21.12.2025
Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

ВАЖЛИВЕ

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Єдиний реєстр зброї не працюватиме з вечора 3 січня до ранку 5 січня - МВС

Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

На заході України в п’ятницю очікуються сильні пориви вітру

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

SpaceX у 2025 році провела 165 запусків ракет Falcon 9 та п'ять тестових польотів місячної ракети Starship

Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА