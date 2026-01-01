Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, безповоротні та санітарні втрати російських окупаційних військ впродовж 2025 року склали понад 418 000 солдатів, що дорівнює чисельності майже 35 дивізій.

Щодня у 2025 році росія у середньому втрачала 1 145 солдатів, при цьому найбільших у 2025 році втрат особового складу ворог зазнав у січні – 48 240 солдатів, повідомляє Міністерство оборони України.

"За статистикою Генштабу ЗС України, у 2022 році росія у війні з Україною втратила 106 720 солдатів. У 2023 році – 253 290. У 2024 році наші воїни уразили майже 431 000 окупантів", - вказується у повідомленні.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 1 208 970 військових (за 1407 діб війни проти України). Це приблизна чисельність 100 дивізій особового складу.

У 2025 році українські воїни також уразили величезну кількість озброєння та техніки російської армії. Зокрема понад 14 000 ворожих артсистем. Це найбільший показник за всі попередні роки війни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 35 678 артсистем.

У 2025 році зафіксовано рекордну кількість ураженої ворожої автомобільної техніки – близько 40 000 одиниць. Це більше за сумарну кількість втрат у 2022-2024 роках війни. Загалом воїни Сил оборони уразили 72 418 одиниць автомобільної техніки ворога.