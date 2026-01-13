Окупанти за добу втратили 950 осіб та 145 од. спецтехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 3 танків, 51 артсистему, 7 бронемашин, 933 БПЛА, а також 134 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб, танків – 11 544 (+3) од., бойових броньованих машин – 23 899 (+7) од., артилерійських систем – 36 024 (+51) од., РСЗВ – 1 600 (+2) од., засоби ППО – 1 270 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+933) од., крилаті ракети – 4 155 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 73 887 (+145) од., спеціальна техніка – 4 042 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.