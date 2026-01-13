В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі постраждали п'ятеро людей, виникли пожежі, повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, виникли пожежі в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем, які вогнеборці оперативно ліквідували.

Також пошкоджено фасади та скління 6-и поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також 2 гаражі та 9 автомобілів.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина.

Від ДСНС було залучались 14 одиниць техніки та 65 рятувальників