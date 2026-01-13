Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, є постраждалі - ДСНС

Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, у Криворізькому та Синельниківському районах постраждали жінка й чоловік, обох госпіталізовано до лікарень.

На території Зеленодольської громади Криворізького району виникла пожежа. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, та два приватні будинки.

У Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень.

У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок.

Усі пожежі ліквідовані. До ліквідації наслідків залучалися 45 рятувальників та 13 одиниць техніки.