08:32 13.01.2026
Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, є постраждалі - ДСНС
Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, у Криворізькому та Синельниківському районах постраждали жінка й чоловік, обох госпіталізовано до лікарень.
На території Зеленодольської громади Криворізького району виникла пожежа. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, та два приватні будинки.
У Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень.
У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок.
Усі пожежі ліквідовані. До ліквідації наслідків залучалися 45 рятувальників та 13 одиниць техніки.