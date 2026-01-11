Інтерфакс-Україна
Події
08:05 11.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 134 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 134 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1 130 окупантів, 11 танків, 44 артсистеми, три бронемашини, 654 БПЛА, а також 134авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб, танків – 11 541 (+11) од., бойових броньованих машин – 23 885 (+3) од., артилерійських систем – 35 952 (+44) од., РСЗВ – 1 598 (+1) од., засоби ППО – 1 269 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654) од., крилаті ракети – 4 155 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134) од., спеціальна техніка – 4 039 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

