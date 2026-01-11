Інтерфакс-Україна
Події
13:11 11.01.2026

Голова освітнього комітету допускає позбавлення права на відстрочку чоловіків віком 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти

Верховна Рада може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків віком старше 25 років, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти, розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Зараз у Верховній Раді, в Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки, є один з законопроєктів, який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки віком 25+, які будуть вступати в заклади вищої освіти, фахової передвищої або професійної освіти, не будуть мати право на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни", - сказав Бабак в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він наголосив, що це не буде популярний закон, але його необхідно прийняти для забезпечення сталого процесу мобілізації.

За словами голови комітету, до 2022 року в середньому в системі вищої, фахової передвищої освіти навчалося близько 30 тис. чоловіків віком старше 25 років, а станом на 1 вересня 2025 року - їх налічувалося 250 тис.

"Ми не можемо, як держава, обмежити право на освіту, звісно, але між тим буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, по результатах яких було відраховано майже 50 тис. людей, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися в цих закладах освіти", - додав він.

Як повідомлялося, у кінці 2025 року генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров заявляв, що одним із викликів вступної кампанії 2025 року було створення недружніх умов для тих, хто хоче використовувати вступ для отримання відстрочки від мобілізації.

У Міносвіти також повідомляли, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком. Згідно з оприлюдненими на комітеті матеріалами у 2021 році вступників чоловічої статі старше 25 років на всі рівні освіти (професійна, фахова передвища, бакалаврат, магістратура, аспірантура) було 1196 чоловік; у 2022 році - 17614 чоловік; у 2023 році - 44042 чоловік (з яких 19,7 тис. - бакалаврат і 16,4 тис. - аспірантура); у 2024 році - 112749 чоловік (з яких професійна освіта - 7,3 тис., фахова передвища - 55,6 тис., бакалаврат - 16,7 тис., магістратура - 26,1 тис., аспірантура - 7 тис.); в 2025 році - 53517 чоловік (з яких професійна освіта - 5,2 тис., фахова передвища - 24,8 тис., бакалаврат - 12,2 тис., магістратура - 9,1 тис., аспірантура - 2,2 тис.).

Теги: #чоловіки #відстрочка #освіта

