Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що той, хто навчає українських військових, має сам навчитися, що таке війна.

"Будуть зміни й у сфері військової освіти: освіта має знати безпосередньо з фронту, чому навчила ця війна, і кожен, хто навчає українських воїнів, має сам навчитися, що таке війна", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він також зазначив, що найближчими днями заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, який і сам був командиром бойових підрозділів, "буде комунікувати з нашими бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17530