11:10 23.01.2026

Федоров підписав наказ про запуск проєкту Mission Control — систему управління дронами в бойовій екосистемі DELTA

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск революційного проєкту Mission Control, що має на меті обʼєднання всіх дронових операцій в єдину цифрову систему.

"Сучасна війна — технологічна. Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їх інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо. Саме тому запускаємо Mission Control — систему управління дронами в бойовій екосистемі DELTA. Я вже підписав відповідний наказ", - написав він у Telegram-каналі.

Міністр пояснив, що це проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання. Таким чином Міноборони прибирає "паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових".

"Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі — без ручних зведень і бюрократії", - додав Федоров.

Наступний крок, як нагадав міністр, запуск такої самої системи управління для артилерії.

"Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів, командирах, щомісячних рейтингах і статистиці всього корпусу. Це пришвидшить управлінські рішення — без ручного режиму й інтуїції", - написав очільник відомства.

Як повідомлялося, минулого тижня Михайло Федоров під час зустрічі з журналістами анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control. За його словами, це дасть змогу ще краще розуміти ситуацію на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) та щодо ефективності застосування дронів. Над функціоналом Mission control його команда працювала два роки.

Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони 14 січня.

Теги: #федоров #mission_control

