11:00 23.01.2026

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський
Фото: Міністерство оборони України

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою європейських об’єднаних сил, це залежить від того, чи буде бажання щодо створення такої армії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується європейських сил, ми говоримо не тільки про кількість, а про можливість, про досвід. І без української армії, без мільйона українців не обійтись. І це буде основою такої армії. Але ж це залежить, знов повертаємось до початку, до цих термінів і до бажання. Це можливо зробити, якщо зараз буде таке бажання у всіх", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Він зазначив, що бажання безумовно має бути передусім у європейців.

"Росія не просто так розігнала цю машину. Просто машина по виробництву зброї, по кількості людей… Хто її зупинив? Знаєте, вона летить, зупинив один світлофор - це Україна. Але червоний постійно не буде. Потрібна допомога", - наголосив президент.

