Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Пакет процвітання для України складається з кількох документів, вони ще не готові, але бачимо майбутнє цього пакету з позитивним результатом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується prosperity package, також ми обговорювали (з президентом США Дональдом Трампом – ІФ-У) цю, вибачте за такі слова, купу документів, тому що там дійсно їх кілька, вони ще не готові, але бачимо майбутнє з позитивним результатом", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Президент також нагадав, що домовленість про гарантію безпеки від США готова до підписання, і дата та місце підписання залежить від президента США Дональда Трампа.

"Це up to him (залежить від нього – ІФ-У). Ми готові підписувати такі важливі для нас, ще раз підкреслюю, впевнені, що це історичні документи", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 24 грудня Зеленський повідомив, що дев’ятий пункт проєкту плану з припинення війни в Україні передбачає створення кількох фондів для вирішення питань відновлення української економіки, метою буде залучення $800 млрд за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. За його словами, згідно з підпунктом "А" дев’ятого пункту, США та європейські країни створять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром $200 млрд для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Однак президент, зазначив, що цільовий розмір у $200 млрд є предметом для розмови, оскільки невідомо, чи погодиться Європа.

30 грудня Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп фокусується на економічному відновленні України, і вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця. Він додав, що цей пакет називається "Пакет процвітання" (Prosperity Package) - пакет відновлення для України.