Інтерфакс-Україна
Події
10:40 23.01.2026

Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

2 хв читати
Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Пакет процвітання для України складається з кількох документів, вони ще не готові, але бачимо майбутнє цього пакету з позитивним результатом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується prosperity package, також ми обговорювали (з президентом США Дональдом Трампом – ІФ-У) цю, вибачте за такі слова, купу документів, тому що там дійсно їх кілька, вони ще не готові, але бачимо майбутнє з позитивним результатом", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Президент також нагадав, що домовленість про гарантію безпеки від США готова до підписання, і дата та місце підписання залежить від президента США Дональда Трампа.

"Це up to him (залежить від нього – ІФ-У). Ми готові підписувати такі важливі для нас, ще раз підкреслюю, впевнені, що це історичні документи", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 24 грудня Зеленський повідомив, що дев’ятий пункт проєкту плану з припинення війни в Україні передбачає створення кількох фондів для вирішення питань відновлення української економіки, метою буде залучення $800 млрд за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. За його словами, згідно з підпунктом "А" дев’ятого пункту, США та європейські країни створять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром $200 млрд для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Однак президент, зазначив, що цільовий розмір у $200 млрд є предметом для розмови, оскільки невідомо, чи погодиться Європа.

30 грудня Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп фокусується на економічному відновленні України, і вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця. Він додав, що цей пакет називається "Пакет процвітання" (Prosperity Package) - пакет відновлення для України.

Теги: #пакет_процвітання #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 23.01.2026
Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

11:00 23.01.2026
Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

10:35 23.01.2026
Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

10:35 23.01.2026
У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

10:04 23.01.2026
Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

09:54 23.01.2026
Звернення президента України до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму

Звернення президента України до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму

20:33 22.01.2026
Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

18:58 22.01.2026
Президент України поїхав з Давосу

Президент України поїхав з Давосу

17:07 22.01.2026
Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

17:05 22.01.2026
Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

ОСТАННЄ

Гральна індустрія в Україні збільшила сплату податків 2025р лише на 1,6% через зростання нелегального сегменту - АУОГБ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Франція проведе розмову з країнами G7 та країнами Скандинавії щодо термінової енергетичної підтримки України – ЗМІ

Інвестексперт Еш після Давосу бачить майбутнє України у виборі між поганим і нестійким миром або тривалою війною

Україна в 2027р планує повністю інтегруватися в енергоринок ЄС – віцепрем'єр Качка

Орбан звинуватив Україну у спробах "встановити про-український уряд в Угорщині"

Пушиліну повідомили про підозру у незаконній передачі понад 400 пістолетів під виглядом "нагородних" - Нацполіція

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Свириденко і Сибіга обговорили з дипломатичним корпусом мобілізацію додаткової енергетичної та військової допомоги для України

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА