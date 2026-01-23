Інтерфакс-Україна
11:54 23.01.2026

Орбан звинуватив Україну у спробах "встановити про-український уряд в Угорщині"

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито працює над встановленням про-українського уряду в Будапешті, повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

"Я не вірю, що в найближчі сто років угорський парламент проголосує за вступ України до ЄС. Українці вважають, що єдиний спосіб усунути цю перешкоду, перешкоду під назвою Угорщина – це мати проукраїнський уряд в Угорщині. І вони працюють над цим", – заявив Орбан.

