11:54 23.01.2026
Орбан звинуватив Україну у спробах "встановити про-український уряд в Угорщині"
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито працює над встановленням про-українського уряду в Будапешті, повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.
"Я не вірю, що в найближчі сто років угорський парламент проголосує за вступ України до ЄС. Українці вважають, що єдиний спосіб усунути цю перешкоду, перешкоду під назвою Угорщина – це мати проукраїнський уряд в Угорщині. І вони працюють над цим", – заявив Орбан.