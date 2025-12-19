Інтерфакс-Україна
21:36 19.12.2025

Сибіга відповів Орбану на його заяву про "неясність" війни РФ проти України

Сибіга відповів Орбану на його заяву про "неясність" війни РФ проти України
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "неясність, хто на кого напав" у війні Росії проти України.

"Ситуація так само незрозуміла, як і для керівництва Угорщини у 1939 році", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Глава МЗС України написав це у відповідь на зауваження Орбана щодо "неясності хто на кого напав" у війні Росії проти України.

