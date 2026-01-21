Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення спецтрибуналу по злочину агресії - Сибіга

Фото: https://www.facebook.com

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у середу прийняв рішення про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Ради Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Завдяки конкретним практичним крокам, зокрема, готовності передової групи розпочати свою роботу, це рішення переводить відповідальність з рівня декларацій на рівень дій і підтверджує непохитну прихильність Європи до справедливості та міжнародного права", - написав Сибіга в Х у середу.

Голова зовнішньополітичного відомства наголосив, що РФ "повинна понести відповідальність за свою агресію проти України".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України ще 25 червня 2025 року.

15 липня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про створення спецтрибуналу. "Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", - заявив він.