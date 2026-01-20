Інтерфакс-Україна
Події
11:58 20.01.2026

Сибіга проінформував Каллас про нагальні потреби України

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував високу представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас про наслідки ворожих ударів та нагальні потреби України.

"Я розмовляв з Каєю Каллас сьогодні вранці та повідомив їй про наслідки російських атак, критичну гуманітарну ситуацію в Києві, а також поділився нашими нагальними потребами", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він подякував ЄС за вже надану допомогу та його готовність терміново посилити підтримку українського народу, щоб протистояти зимовому терору Росії.

"Ми також обговорили мирні зусилля та узгодили наші позиції щодо останніх міжнародних подій", - додав міністр.

