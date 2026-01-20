Інтерфакс-Україна
Події
13:24 20.01.2026

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

В України стало більше систем ППО, але росіяни набагато більше стали використовувати балістику, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дивіться, на мій погляд, цифри, які у нас є - у нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет у рускіх під час атак. У нас стало трішки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компонент від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора. Але, тим не менш, треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

За словами президента, росіяни в рази збільшили кількість шахедів, але Сили оборони збільшили використання перехоплювачів і мобільних вогневих груп.

"Ми знайдемо інструменти, ми поборемо в кінці кінців шахеди. Але ми повинні це зробити. Ми повинні - без цього ніяк не вижити. А що стосується балістики, поки що ключ тільки в руках США", додав Зеленський.

 

Теги: #ппо #системи

