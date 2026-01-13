У 2025 році Україна отримала 23 системи ППО великої і середньої дальності та 11 тисяч ракет до цих систем - Шмигаль

Завдяки союзникам і партнерам у 2025 році Україна отримала 23 системи ППО великої і середньої дальності та 11 тисяч ракет до цих систем, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді перед звільненням з посади.

"Це найбільше від початку російського вторгнення. Наше ППО було посилено 4 системами Patriot", - зазначив Шмигаль.

Також він нагадав, що була проведена велика робота над тим, аби Україна отримала шведські винищувачі Gripen та французькі винищувачі Rafale.

"Дякую нашому президенту Володимиру Зеленському за лідерство у цьому питанні. Ми вже готуємося до початку тренувань українських пілотів", - додав Шмигаль.

За його словами. за останні пів року Міноборони провело аудит багатьох угод і "розблокували процеси там, де вони гальмували".

Шмигаль нагадав, минулого року від партнерів було залучено рекордну безпекову допомогу – 45 мільярдів доларів США, і це на 30% більше, ніж за 2024 рік.

"Загальна сума внесків у межах PURL становить понад 5 мільярдів доларів і ми очікуємо на подальше розширення. Успішно діють коаліції спроможностей, завдяки яким у 2025 році ми отримали ресурсів на 1,4 мільярда євро", - розповів Шмигаль.