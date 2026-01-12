Інтерфакс-Україна
Події
17:43 12.01.2026

Шмигаль задекларував 1,6 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,3 млн грн

2 хв читати
Шмигаль задекларував 1,6 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,3 млн грн
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Кандидат на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики, міністр оборони Денис Шмигаль вніс 1 млн 560 тис. 607 грн доходів в електронну декларацію про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, за 2025 рік увесь дохід Шмигаля становила заробітна плата - 1 560 607 грн. Його дружина задекларувала 9 334 711 грн доходів, з яких 39 190 грн - пенсія, 9 199 521 грн - дохід від підприємницької діяльності і 96 тис.  грн - зарплата.

Також Шмигаль вніс у декларацію 213,9 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, дружина і дочка - 909 тис. грн на банківських рахунках, 231,3 тис. грн і $286 тис. готівкових коштів.

Шмигаль володіє земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області. Його дружина володіє земельною ділянкою (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гаражем (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитловою будівлею (323,2 кв. м) у Львові та земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області.

Крім того, дружина володіє 100% ПП "Кадіс УА" (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Серед іншого, дружина користується як службовим авто Land Rover Range Rover Sport 2022 року випуску, яке належить її фірмі.

Як повідомлялося, за 2018 рік Шмигаль задекларував 3,6 млн грн доходів, за 2019 рік - 3,4 млн грн доходів, за 2020 рік - 664 тис. грн доходів, за 2021 рік - 698 тис. грн доходів, за 2022 рік - 901 тис. грн доходів, за 2023 рік - 975 тис. грн доходів і за 2024 рік - 1,2 млн грн доходів.

Теги: #шмигаль #декларація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 12.01.2026
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

10:46 10.01.2026
Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

18:27 09.01.2026
До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

15:03 09.01.2026
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

14:54 09.01.2026
Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

09:50 09.01.2026
Михайло Федоров задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,2 млн грн

Михайло Федоров задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,2 млн грн

21:06 06.01.2026
Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні" - ми готові взяти зобов’язання гарантій для України

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні" - ми готові взяти зобов’язання гарантій для України

20:51 06.01.2026
Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

14:49 03.01.2026
Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

09:36 02.01.2026
Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

ОСТАННЄ

Мінспорту: якщо вам від 14 до 35 років, ви офіційно належите до категорії "молодь"

Російського командира засудили до 12 років за катування цивільних на Чернігівщині

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь в агресії проти України

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Без тепла у Києві майже 800 будинків - Кличко

Можливі тимчасові порушення доступу до окремих реєстрів Мін'юсту – НАІС

У зоні підвищеного ризику будинки з верхньою розводкою труб опалення - голова Дарницької РДА

У Сухопутних військах повідомили про унікальну операцію - евакуацію трьох поранених на НРК

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА