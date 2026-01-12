Шмигаль задекларував 1,6 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,3 млн грн

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Кандидат на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики, міністр оборони Денис Шмигаль вніс 1 млн 560 тис. 607 грн доходів в електронну декларацію про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, за 2025 рік увесь дохід Шмигаля становила заробітна плата - 1 560 607 грн. Його дружина задекларувала 9 334 711 грн доходів, з яких 39 190 грн - пенсія, 9 199 521 грн - дохід від підприємницької діяльності і 96 тис. грн - зарплата.

Також Шмигаль вніс у декларацію 213,9 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, дружина і дочка - 909 тис. грн на банківських рахунках, 231,3 тис. грн і $286 тис. готівкових коштів.

Шмигаль володіє земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області. Його дружина володіє земельною ділянкою (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гаражем (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитловою будівлею (323,2 кв. м) у Львові та земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області.

Крім того, дружина володіє 100% ПП "Кадіс УА" (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Серед іншого, дружина користується як службовим авто Land Rover Range Rover Sport 2022 року випуску, яке належить її фірмі.

Як повідомлялося, за 2018 рік Шмигаль задекларував 3,6 млн грн доходів, за 2019 рік - 3,4 млн грн доходів, за 2020 рік - 664 тис. грн доходів, за 2021 рік - 698 тис. грн доходів, за 2022 рік - 901 тис. грн доходів, за 2023 рік - 975 тис. грн доходів і за 2024 рік - 1,2 млн грн доходів.