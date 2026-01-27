Інтерфакс-Україна
Економіка
15:21 27.01.2026

Україна та Польща домовилися про збільшення на 20% до кінця квітня потужностей для імпорту газу – Шмигаль

1 хв читати
Україна та Польща домовилися про збільшення на 20% до кінця квітня потужностей для імпорту газу – Шмигаль

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року, що передбачає зростання до кінця квітня потужності цього напрямку з 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу, повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу – понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема приблизно 600 млн куб. м американського LNG", – написав Шмигаль у Телеграм у вівторок.

За його словами, збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу, а ця домовленість важлива для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури.

"Дякуємо польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням нашої енергетичної стійкості", – зазначив глава Міненерго.

Теги: #шмигаль #польша #імпорт #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 27.01.2026
Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

18:01 24.01.2026
Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

22:33 23.01.2026
Шмигаль розраховує, що у найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень

Шмигаль розраховує, що у найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень

16:46 23.01.2026
Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної ізоляції РФ та призупинення її членства в організації

Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної ізоляції РФ та призупинення її членства в організації

13:16 22.01.2026
Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

19:14 21.01.2026
Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу для проходження зими, дефіцит фінансування близько $100 млн

Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу для проходження зими, дефіцит фінансування близько $100 млн

18:56 20.01.2026
Експертний аналіз: чи може неоновий газ використовуватися у військових цілях?

Експертний аналіз: чи може неоновий газ використовуватися у військових цілях?

22:18 19.01.2026
Шмигаль: Київ планує збільшити потужності розподіленої генерації на понад 100 МВт

Шмигаль: Київ планує збільшити потужності розподіленої генерації на понад 100 МВт

19:35 19.01.2026
Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

18:42 19.01.2026
Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

ВАЖЛИВЕ

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

ОСТАННЄ

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

НКРЕКП відтермінувала видачу ліцензії "Харківським тепломережам" як правонаступнику "Харківводоканалу" через борг за е/е в 4,9 млрд грн

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

Мінекономіки з 2 лютого відновить прийом заявок на гранти для садівництва та теплиць, бюджет на 2026 р. — $465 млн

Захисні заходи щодо агроімпорту з України недостатні, механізм повернення мит має бути автоматичним — аграрний міністр Польщі

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Dragon Capital виступив ексклюзивним фінрадником в угоді з продажу власнику "Кернел" Веревському "Агро-Регіону"

Україна подовжила обмеження імпорту сталевих прутів з Білорусі та Молдови та почала розслідування щодо сталевих труб з Туреччини

ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

Вартість виробленого ФОПами хлібу з моменту початку блекауту зросла приблизно на 25% – нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА