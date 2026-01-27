Україна та Польща домовилися про збільшення на 20% до кінця квітня потужностей для імпорту газу – Шмигаль

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року, що передбачає зростання до кінця квітня потужності цього напрямку з 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу, повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу – понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема приблизно 600 млн куб. м американського LNG", – написав Шмигаль у Телеграм у вівторок.

За його словами, збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу, а ця домовленість важлива для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури.

"Дякуємо польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням нашої енергетичної стійкості", – зазначив глава Міненерго.