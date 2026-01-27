Інтерфакс-Україна
Економіка
13:04 27.01.2026

Мінекономіки з 2 лютого відновить прийом заявок на гранти для садівництва та теплиць, бюджет на 2026 р. — $465 млн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України з 2 лютого 2026 року відновить прийом заявок на отримання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства, подання документів здійснюватиметься через портал "Дія", загальний бюджет програми на 2026 рік становить $465 млн, повідомила пресслужба міністерства.

"Ми відновлюємо одну з важливих програм підтримки аграріїв – гранти на сади та теплиці. Це не короткострокова допомога, а інвестиція у розвиток агросектору, створення робочих місць у громадах і підвищення стійкості виробництва. (…) Наша мета – підтримати виробників, стимулювати створення продукції з доданою вартістю та забезпечити сталий розвиток сільських територій, особливо в умовах війни та післявоєнного відновлення", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Мінекономіки уточнило, що гранти на сади можна буде отримати для висадки та облаштування насаджень площею від 1 до 25 гектарів. Максимальний розмір підтримки – до 10 млн грн на одного отримувача, але не більше 400 тис. грн/га. Гранти на теплиці надаються для будівництва модульних теплиць площею від 0,4 до 2,4 га. Розмір гранту залежатиме від площі: 0,4-0,6 га – до 2 млн грн, 0,8-1,2 га – до 3,5 млн грн, 1,6-2,4 га – до 7 млн грн.

Для проєктів на прифронтових та деокупованих територіях держава може покривати до 80% вартості проєкту. Реалізація проєкту має здійснюватися на землях, право власності або користування якими підтверджено щонайменше на сім років.

Теги: #гранти #садівництво

