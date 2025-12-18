Для вступників 2025 р. було затверджено 15,6 тис. грантів на суму 363,2 млн грн - голова комітету Ради

Для вступників 2025 року було затверджено 15,6 тис. грантів на загальну суму 363,2 млн грн, розповів голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Важливим результатом цієї вступної кампанії став експеримент із державними грантами. Учора на засіданні Комітету детально проаналізували і обговорили результати цьогорічної вступної кампанії, окреме питання стосувалося результатів дворічного урядового експерименту щодо надання державної цільової підтримки українським студентам у формі грантів. Загалом для вступників 2025 року було затверджено 15 580 грантів на загальну суму 363,2 млн грн. Для порівняння, у 2024 році державну грантову підтримку отримали 13 160 осіб, а загальний обсяг фінансування становив 287,43 млн грн", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що таким чином у 2025 році кількість отримувачів зросла більш ніж на 18%, обсяг фінансування склав майже на 76 млн грн, а долучилися до програми 207 закладів вищої освіти (у 2024 році було 196).

"Бачимо, що грантова система змінює поведінку вступників. Абітурієнти почали свідомо обирати контрактну форму навчання на спеціальностях з невеликою кількістю державного замовлення, розуміючи, що держава компенсує частину вартості", - заявив голова комітету.

За його словами, якщо раніше, якщо був високий конкурс на спеціальності, а вартість контракту була непідйомною для родини, то потенційні абітурієнти або навіть не намагалися вступати, або обирали спеціальність зі значно меншим конкурсом, відповідно мали меншу мотивацію опанувати спеціальність, а тепер, на його думку, більше абітурієнтів обирають омріяну спеціальність.

Він також надав статистику, що найбільшу кількість грантів у 2025 році отримали студенти: Львівського національного університету імені Івана Франка – 1143, Національного університету "Львівська політехніка" – 1061, Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 968, Києво-Могилянської академії – 453, Українського католицького університету – 431.

"Зміни відбулися і в частині вибору спеціальностей. Хоча топ-10 напрямів загалом залишився подібним до минулого року, спостерігається зниження інтересу до економіки, міжнародних відносин, права та комп’ютерних технологій. Натомість суттєво зросла популярність інженерно-технічних і прикладних спеціальностей: будівництва, автоматизації, агрономії, автомобільного транспорту", - написав він.

На його думку, це свідчить про дієвість грантової підтримки спеціальностей, важливих для розвитку держави, і поступове вирівнювання освітніх пріоритетів відповідно до реальних потреб країни в умовах війни та майбутньої відбудови.

Бабак також розповів, що найбільший середній розмір гранту зафіксовано на спеціальностях: "Стоматологія" – 32 820 грн, "Філологія" – 29 466 грн, "Архітектура та містобудування" – 27 346 грн.

"Важливо зазначити і ефективність грантової підтримки з точки зору державних видатків. За кошти, виділені цьогоріч на грантову підтримку, можна було профінансувати близько 5 тис. бюджетних місць, натомість підтримка охопила більше 15 тис. контрактних місць. А університети отримали більше коштів, якими можуть самостійно розпоряджатися в межах фінансової автономії", - написав голова комітету.

Бабак вважає, що грантова система довела свою ефективність як для вступників, так і для держави.

"Тож її потрібно не лише зберегти, а й системно вдосконалити і остаточно ввести в законодавство в межах подальшої роботи над законопроєктом №10399", - наголосив він.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року, встановивши оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників. Зокрема, з 2025 року гранти становитимуть: 17 тис. грн - грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка, зазначені у додатку 6 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році); 25 тис. грн - грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.