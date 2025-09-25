Інтерфакс-Україна
17:56 25.09.2025

"Медсестринство" є найпопулярнішою спеціальністю серед вступників фахових коледжів - Міносвіти

Фото: Pixabay

Найпопулярнішими спеціальностями, на які подавали документи вступники до закладів фахової передвищої освіти, є “Медсестринство”, “Менеджмент”, “Автомобільний транспорт”, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

“Цьогорічна вступна кампанія до закладів фахової передвищої освіти пройшла успішно. Понад 700 фахових коледжів у всіх регіонах України готуватимуть кадри для відбудови держави”, - йдеться в повідомленні міністерства і відзначається, що освіта буде здобуватися студентами за 68 спеціальностями.

Зокрема, серед спеціальностей, на які вступники подали найбільшу кількість заяв: “Медсестринство”, “Менеджмент”, “Автомобільний транспорт”, “Електрична інженерія”, “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”, “Облік і оподаткування”, “Будівництво та цивільна інженерія”, “Комп’ютерна інженерія”. 

У відомстві зазначили, що вже другий рік поспіль спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”, “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” і “Медсестринство” не втрачають популярності.

По даним Міносвіти, цього року 116 713 студентів коледжів здобуватимуть ступінь фахового молодшого бакалавра, з них 57,8% - за кошти державного (регіонального) замовлення, а 43,2% - за кошти фізичних і юридичних осіб.

Повідомляється, що 61% зарахованих студентів коледжів - це випускники 9-х класів, і майже 30% - випускники 11-ти класів.

