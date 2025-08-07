Інтерфакс-Україна
Події
11:53 07.08.2025

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

Галузь "Економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління" має найбільший конкурс на бюджет, а "Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право" – найвищий прохідний бал на бюджет, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Згідно з повідомленням Міносвіти, до п'яти галузей із найбільшим конкурсом на бюджет (осіб на 1 місце) увійшли: "Економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління" — 31 особа на 1 місце; "Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право" — 24 на 1 місце; "Прикладна лінгвістика" — 21 на 1 місце; "Стоматологія" — 20,6 на 1 місце; "Германські мови" (зокрема переклад) — 20,4 на 1 місце.

Водночас до п'ятірки спеціальностей із найвищими прохідними балами на бюджет увійшли: "Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право" — 182,896 бала; "Прикладна лінгвістика" — 178,167; "Економіка, менеджмент, публічне управління, маркетинг" — 175,892; "Германські мови, перша - англійська" — 175,667; "Соціологія" — 172,577 бала.

Як повідомлялося, у 2025 році рекомендації на зарахування на бюджет отримали 65,5 тис. вступників на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування. Ще 110 883 абітурієнтів отримали рекомендації на контракт. Серед тих, хто отримав бюджетне місце: 61 178 осіб - денна форма навчання, а 4 315 - заочна форма. 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% - за одним із трьох перших пріоритетів. Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв на вступ у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.

Теги: #спеціальності #бали #навчання #бюджет

