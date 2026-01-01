За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За минулу добу ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області, внаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по регіону різні види озброєння: 2 керовані авіабомби, 10 безпілотників типу "Герань-2", 2 БпЛА типу "Молнія", 1 FPV-дрон та 6 БпЛА іншого типу.

"Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка); у Купʼянському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук); у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (сел. Прудянка); у Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Тихопілля); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), багатоквартирний будинок (с. Курилівка)", - йдеться в дописі ранком четверга.