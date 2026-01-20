Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 6 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинула 69-річна жінка, постраждали 46-річна, 69-річна, 45-річна, 68-річна, 73-річна, 56-річна, 79-річна, 50-річна жінки та 36-річний, 53-річний, 49-річний та 79-річний чоловіки; у с. Оскіл постраждав 55-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові зруйновано приватний будинок, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, 35 приватних будинків, 8 автомобілів та скління вікон в 10 багатоповерхових будинках. У Куп’янському районі області пошкоджено автомобіль і житловий будинок, в Ізюмському - пошкоджено автомобіль, у Богодухівському - складську будівлю фермерського господарства, будинок та господарчу споруду, у Харківському - 5 магазинів, кафе, двоповерхову житлову будівлю та вантажний автомобіль.