Інтерфакс-Україна
Події
08:57 20.01.2026

Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

1 хв читати
Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 6 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинула 69-річна жінка, постраждали 46-річна, 69-річна, 45-річна, 68-річна, 73-річна, 56-річна, 79-річна, 50-річна жінки та 36-річний, 53-річний, 49-річний та 79-річний чоловіки; у с. Оскіл постраждав 55-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові зруйновано приватний будинок, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, 35 приватних будинків, 8 автомобілів та скління вікон в 10 багатоповерхових будинках. У Куп’янському районі області пошкоджено автомобіль і житловий будинок, в Ізюмському - пошкоджено автомобіль, у Богодухівському - складську будівлю фермерського господарства, будинок та господарчу споруду, у Харківському - 5 магазинів, кафе, двоповерхову житлову будівлю та вантажний автомобіль.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 20.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

18:57 19.01.2026
Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

08:28 19.01.2026
Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

18:16 17.01.2026
Одна людина загинула, 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Одна людина загинула, 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

17:06 17.01.2026
Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

09:26 17.01.2026
Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

07:30 17.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

21:50 16.01.2026
Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

20:12 16.01.2026
Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

12:31 16.01.2026
У Харківській області відключення світла можуть збільшитися до 6-8 годин

У Харківській області відключення світла можуть збільшитися до 6-8 годин

ВАЖЛИВЕ

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

У Раді відсутні вода та опалення - нардеп

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

Українці розцінюють дії США у Венесуелі переважно як намагання захопити її ресурси – КМІС

Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

Головою наглядової ради "Нової пошти" переобрано співзасновника Toloka.vc Кириченка

Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, БпЛА влучив у багатоповерховий будинок

Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА