Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Найскладніші наслідки російської повітряної атаки по Україні у столиці Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що значна кількість житлових будинків в місті лишилися без опалення.

"Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили… У форматі спеціального енергетичного селектора визначимо повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям. Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Він наголосив, що усі українські посадовці та відповідальні за роботу державних інституцій, зокрема, представники обласної та місцевої влади, а також українських енергетичних компаній, були в Україні, "працювали, допомагали людям та старатися стабілізувати ситуацію". "Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами", - написав президент.

Також Зеленський зазначив важливість того, "щоб світ про це не мовчав" і щоб РФ не була "на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей".