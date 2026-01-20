Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради

Фото: Нацполіція

Національна поліція України проводить слідчі дії на території декількох областей в межах кримінального провадження за фактом розкрадання держкоштів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради, повідомляє Нацполіція.

"У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, слідчі дії проводяться "за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються".

"З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради", - зазначають в Нацполіції.

Детальнішу інформацію Нацполіція обіцяє надати згодом.