Інтерфакс-Україна
Події
11:16 20.01.2026

Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради

1 хв читати
Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради
Фото: Нацполіція

Національна поліція України проводить слідчі дії на території декількох областей в межах кримінального провадження за фактом розкрадання держкоштів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради, повідомляє Нацполіція.

"У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, слідчі дії проводяться "за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються".

"З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради", - зазначають в Нацполіції.

Детальнішу інформацію Нацполіція обіцяє надати згодом.

Теги: #обшуки #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 19.01.2026
Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку Олену Тополю

Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку Олену Тополю

10:41 14.01.2026
Поліція Києва розслідує можливе шахрайство з картинами Івана Марчука

Поліція Києва розслідує можливе шахрайство з картинами Івана Марчука

15:42 10.01.2026
Семеро поранених у Слов’янську після бомбового удару - поліція

Семеро поранених у Слов’янську після бомбового удару - поліція

14:13 06.01.2026
У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

10:50 02.01.2026
Святкування Нового року в Україні пройшло без суттєвих надзвичайних подій - Нацполіція

Святкування Нового року в Україні пройшло без суттєвих надзвичайних подій - Нацполіція

16:16 29.12.2025
СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

14:23 29.12.2025
Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

14:56 26.12.2025
Завершено досудове розслідування щодо експосадовця, який намагався нажитися на будівництві житла для військових – поліція

Завершено досудове розслідування щодо експосадовця, який намагався нажитися на будівництві житла для військових – поліція

15:24 24.12.2025
Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

21:53 17.12.2025
У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

ОСТАННЄ

Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

Офіс генпрокурора щодо заяв про тиск на органи місцевого самоврядування: Найгучніше про це говорять, коли є розкрадання

Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Калмикова: Керівники підпорядкованих Мінветеранів установ будуть регулярно інформувати щодо їх кадрових рішень

Політтехнолог Петров звільнився з НВМК за власним бажанням

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

Двоє загиблих та п'ятеро поранених через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА