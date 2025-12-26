Завершено досудове розслідування щодо експосадовця, який намагався нажитися на будівництві житла для військових – поліція

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

До суду направлено кримінальне провадження що до експосадовця Міноборони, який намагався нажитися на будівництві житла для військових, повідомляє Національна поліція України.

"Фігурант разом зі спільниками пообіцяв будівельній компанії сприяння у перемозі в конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців у м. Києві. Вартість такої "допомоги" зловмисники оцінили у $1,3 млн, які планували отримати у три етапи: $100 тис. — до початку конкурсу, $400 тис. — за підписання договору, та ще $800 тис. — після зведення першої черги житла", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

У червні 2025 року правоохоронці задокументували злочинну діяльність учасників схеми одразу після одержання ними першого траншу. На підставі зібраних доказів головним фігурантам повідомлено про підозру.

Наразі матеріали кримінального провадження щодо одного зі спільників уже скеровано до суду. Досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Міноборони та іншого пособника, які перебувають під вартою, завершено.

За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення.