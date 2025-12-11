Нацполіція наполягає на законодавчому врегулюванні використання дронів – Вигівський

Національна поліція України підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни у сфері використання безпілотних літальних апаратів, - інцидент із дроном на Львівщині підтвердив нагальність такого врегулювання, зазначає глава Нацполіції Іван Вигівський.

"Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів", - написав Вигівський на своїй сторінці в Фейсбук в четвер.

Він наголосив, що поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство.

Наразі, за словами глави Нацполіції, тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. "Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні", - уточнив він.

За словами глави Нацполіції, такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть.

"Саме тому Національна поліція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 13600", - повідомив Вигівський.

Він нагадав, що проєкт закону передбачає обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден, державний облік дронів у підрозділах Національної поліції, унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти, а також адміністративну відповідальність - за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння і кримінальну відповідальність - якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

Голова Нацполіції зазначив, що це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період: дрони залишатимуться частиною повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним.

"Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА", - підсумував Вигівський.