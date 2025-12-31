Інтерфакс-Україна
Події
15:49 31.12.2025

УЧХ та Система компаній Кока-Кола надали гуманітарну допомогу підрозділам ДСНС у прифронтових регіонах

2 хв читати
УЧХ та Система компаній Кока-Кола надали гуманітарну допомогу підрозділам ДСНС у прифронтових регіонах

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Система компаній Кока-Кола з нагоди різдвяно-новорічних свят передали 20 тисяч пляшок безалкогольних напоїв для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які працюють на прифронтових територіях.

"Підрозділи ДСНС працюють у надзвичайно складних умовах, особливо на прифронтових територіях. Передаючи цю допомогу, ми прагнули підтримати рятувальників у їхній щоденній роботі та висловити вдячність за те, що вони першими реагують на надзвичайні ситуації й допомагають людям. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки співпраці з партнерами з бізнес-сектору", - наголосив керівник департаменту управління надзвичайними ситуаціями УЧХ Андрій Познякевич.

Як зазначається у пресрелізі  Системи компаній Кока-Кола, безалкогольні напої розподілять між підрозділами, які несуть службу в прифронтових регіонах, забезпечують безпеку громад та критичної інфраструктури. 

"Рятувальники ДСНС — справжні герої, які щодня ризикують власним життям заради безпеки інших. Для нас важливо бути поруч із тими, хто допомагає країні вистояти у найважчі часи. Цей святковий подарунок — невеликий, але щирий жест поваги й підтримки людям, чия робота має надзвичайну цінність для всього суспільства", — підкреслила т. в. о. генерального директора "Кока-Кола-Україна Лімітед" Тетяна Ставицька.

За словами голови ДСНС Андрія Даника, така увага від партнерів — це не просто допомога, а ще потужний заряд мотивації.

"У святкові дні нашим рятувальникам, особливо у прифронтових регіонах, важливо відчувати, що вони не самі, що про них пам’ятають і дбають", - зазначив Даник.

Теги: #кока_кола #благодійність #тчху #дснс #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 31.12.2025
УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

10:01 31.12.2025
На горі Піп Іван температура повітря -17°С - ДСНС

На горі Піп Іван температура повітря -17°С - ДСНС

18:09 30.12.2025
УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

13:55 29.12.2025
Три пункти допомоги УЧХ працюють у Вишгороді

Три пункти допомоги УЧХ працюють у Вишгороді

18:57 28.12.2025
УЧХ розгорнув пункти обігріву на Київщині

УЧХ розгорнув пункти обігріву на Київщині

22:19 27.12.2025
Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

15:49 27.12.2025
В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

12:53 27.12.2025
УЧХ працював на ліквідації наслідків російських повітряних атак у Харкові та Умані

УЧХ працював на ліквідації наслідків російських повітряних атак у Харкові та Умані

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

14:47 26.12.2025
Гірські рятувальники завершили роботи на крісельному підйомнику на горі Захар Беркут – ДСНС

Гірські рятувальники завершили роботи на крісельному підйомнику на горі Захар Беркут – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

ОСТАННЄ

Українська буде додана до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

У трьох районах Запоріжжя пошкоджено житло через російський обстріл

Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

У Фінській затоці пошкоджено чотири міжнародні підводні кабелі - естонське міністерство

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Протишахедні дрони вже доступні у DOT-Chain Defence

Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА