УЧХ та Система компаній Кока-Кола надали гуманітарну допомогу підрозділам ДСНС у прифронтових регіонах

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Система компаній Кока-Кола з нагоди різдвяно-новорічних свят передали 20 тисяч пляшок безалкогольних напоїв для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які працюють на прифронтових територіях.

"Підрозділи ДСНС працюють у надзвичайно складних умовах, особливо на прифронтових територіях. Передаючи цю допомогу, ми прагнули підтримати рятувальників у їхній щоденній роботі та висловити вдячність за те, що вони першими реагують на надзвичайні ситуації й допомагають людям. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки співпраці з партнерами з бізнес-сектору", - наголосив керівник департаменту управління надзвичайними ситуаціями УЧХ Андрій Познякевич.

Як зазначається у пресрелізі Системи компаній Кока-Кола, безалкогольні напої розподілять між підрозділами, які несуть службу в прифронтових регіонах, забезпечують безпеку громад та критичної інфраструктури.

"Рятувальники ДСНС — справжні герої, які щодня ризикують власним життям заради безпеки інших. Для нас важливо бути поруч із тими, хто допомагає країні вистояти у найважчі часи. Цей святковий подарунок — невеликий, але щирий жест поваги й підтримки людям, чия робота має надзвичайну цінність для всього суспільства", — підкреслила т. в. о. генерального директора "Кока-Кола-Україна Лімітед" Тетяна Ставицька.

За словами голови ДСНС Андрія Даника, така увага від партнерів — це не просто допомога, а ще потужний заряд мотивації.

"У святкові дні нашим рятувальникам, особливо у прифронтових регіонах, важливо відчувати, що вони не самі, що про них пам’ятають і дбають", - зазначив Даник.