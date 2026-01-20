СБУ: Зареєстровано кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за статтею про держзраду

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за статтею про державну зраду, повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ)

"14 січня 2026 року Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі СБУ у вівторок.

Проведення досудового розслідування у зазначеній справі доручено слідчим СБУ. Слідство триває.

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" йдеться про блогера, політтехнолога та співведучого Ютуб-каналу "Ісландія" Володимира Петрова

Раніше у цей день повідомлялося, що Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) інформувала, що Петров 20 січня звільнився за власним бажанням з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Зазначається, що звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК". 16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

На початку тижня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.