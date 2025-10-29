Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Київський райсуд Харкова визнав 46-річну місцеву мешканку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, офіційно ніде не працююча харків'янка, маючи антиукраїнські погляди, налагодила через месенджер контакт з військовослужбовцем РФ та, щоб довести "відданість", написала розписку, в якій підтвердила готовність до співпраці.

Куратор надав засудженій список локацій, які вона мала перевірити та визначити, чи базуються там представники Сил оборони.

Жінка фіксувала місцезнаходження українських Сил оборони та відправляла зібрану інформацію у вигляді текстових повідомлень, а також скриншотів мап з відповідними позначками.

На вирок обвинувачена очікувала під вартою.

У судовому засідання вона не визнала своєї вини, заявивши, що підтвердить її лише, якщо суд надасть гарантію обміну до РФ. Від надання показань по суті категорично відмовилась.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.