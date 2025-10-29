Інтерфакс-Україна
Події
16:26 29.10.2025

Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

1 хв читати
Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Київський райсуд Харкова визнав 46-річну місцеву мешканку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, офіційно ніде не працююча харків'янка, маючи антиукраїнські погляди, налагодила через месенджер контакт з військовослужбовцем РФ та, щоб довести "відданість", написала розписку, в якій підтвердила готовність до співпраці.

Куратор надав засудженій список локацій, які вона мала перевірити та визначити, чи базуються там представники Сил оборони.

Жінка фіксувала місцезнаходження українських Сил оборони та відправляла зібрану інформацію у вигляді текстових повідомлень, а також скриншотів мап з відповідними позначками.

На вирок обвинувачена очікувала під вартою.

У судовому засідання вона не визнала своєї вини, заявивши, що підтвердить її лише, якщо суд надасть гарантію обміну до РФ. Від надання показань по суті категорично відмовилась.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.

Теги: #харків #суд #увязнення #держзрада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 29.10.2025
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

10:27 29.10.2025
Суд відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

Суд відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

08:37 29.10.2025
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

08:21 29.10.2025
Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

16:29 28.10.2025
Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за коригування повітряних атак РФ - СБУ

Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за коригування повітряних атак РФ - СБУ

10:34 28.10.2025
На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

16:12 27.10.2025
СБУ: 15 років тюрми отримав рецидивіст з Луцьку, який на замовлення РФ займався підпалами у західних областях України

СБУ: 15 років тюрми отримав рецидивіст з Луцьку, який на замовлення РФ займався підпалами у західних областях України

09:04 26.10.2025
Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

18:01 25.10.2025
П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

17:25 25.10.2025
Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

ВАЖЛИВЕ

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

ОСТАННЄ

П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

Юрчишин: слова Путіна про готовність пустити ЗМІ в нібито оточені Куп’янськ і Покровськ - частина пропаганди

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

За ексзаступника голови Верховного суду Львова внесли заставу в 20 млн грн - ВАКС

Путін намагається налякати світ ядерною зброєю, яку РФ не зможе застосувати – ЦПД

Донецька ОВА: У Покровську евакуація практично неможлива, ворог б'є по цивільних, там залишаються 1256 людей

Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

Клименко вважає ситуацію навколо Куп'янська стабілізованою

Рівень стресу серед українських дітей суттєво зріс за рік – соцопитування

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА