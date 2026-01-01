Інтерфакс-Україна
Події
20:33 01.01.2026

Сибіга привітав Кіпр із початком головування у Раді ЄС, Францію - у G7, Швейцарію - в ОБСЄ, наголосив на продовженні співпраці

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Кіпр із початком головування у Раді Європейського Союзу, Францію із початком головування у G7, Швейцарію із початком головування у ОБСЄ, а також Бахрейн, Колумбію, Демократичну Республіку Конго, Латвію та Ліберію із обранням членами Ради Безпеки ООН на 2026-2027 роки.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у телеграм-каналі у четвер.

"Високо ціную те, що серед ключових пріоритетів Кіпру у Раді ЄС – подальша підтримка України та відновлення справедливого і тривалого миру. З нетерпінням очікую на плідну співпрацю з кіпрським головуванням та моїм колегою Константіносом Комбосом для просування переговорів щодо вступу України до ЄС і зміцнення європейської архітектури безпеки через підтримку України та тіснішу інтеграцію наших оборонних промисловостей", - наводить пресслужба МЗС висловлювання Сибіги.

Відносно Франції міністр сказав: "Ми високо цінуємо наше партнерство та вагомий внесок Франції у відновлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру. Роки співпраці між Україною та G7 дозволили нам залишатися непохитними у захисті свободи, демократії та міжнародного права. Бажаю французькому головуванню успіхів у просуванні наших спільних принципів і з нетерпінням очікую на плідну співпрацю у 2026 році".

"Ми високо цінуємо тверду відданість Швейцарії досягненню тривалого миру для України та дотриманню принципів Гельсінського заключного акта. Україна готова спільно працювати над відновленням миру, справедливості та гарантованої безпеки. ОБСЄ може розраховувати на нашу тісну співпрацю у забезпеченні своєї дієздатності. З нетерпінням очікую на візит Чинного голови ОБСЄ до України", - зазначив Сибіга.

Міністр також наголосив на важливій ролі Ради безпеки ООН: "У цей вирішальний момент, коли міжнародний порядок зазнає серйозних випробувань, ми переконані, що відповідальні члени Ради безпеки ООН можуть зробити вагомий внесок у підтримання міжнародного миру та безпеки, які сьогодні суттєво підриваються в усьому світі, зокрема внаслідок збройної агресії. Україна підтримуватиме зусилля, спрямовані на подолання численних глобальних викликів і на утвердження принципів Статуту ООН".

"Вітаємо партнерів та продовжуватимемо співпрацювати разом задля спільної мети", - додав міністр.

 

Теги: #кіпр #франція #швейцарія #мзс

