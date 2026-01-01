Інтерфакс-Україна
Події
20:58 01.01.2026

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зайняли 4336 кв км української території протягом 2025 року, що складає приблизно 0,72% від усієї території України, йдеться в зведенні OSINT-проєкту DeepState, опублікованому в Телеграм у четвер.

Зокрема, за минулий рік ворог окупував 10,6% площі Донецької області, 2,1% Запорізької, 1,3% Харківської, 1% Сумської і по 0,6% Дніпропетровської та Луганської областей.

"У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України", - зазначили у DeepState.

Всього ж з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 кв км або ж 1,28% від усієї території України.

Наразі окуповані 116 тис 165 кв км української землі, що складає 19,25% від усієї території.

 

