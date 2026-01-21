Трамп відмовився від запровадження тарифів проти європейських партнерів у зв’язку з переговорами щодо Гренландії та Арктики

Президент США Дональд Трамп повідомив, що на основі продуктивної зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сформовано рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону, а також ухвалено рішення не запроваджувати тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.

"На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я провів з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде ухвалене, стане чудовим для Сполучених Штатів Америки і всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого", - зазначив Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Президент додав, що тривають додаткові обговорення щодо "Золотого купола" в частині, що стосується Гренландії, а віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та інші посадові особи, за необхідності, будуть відповідати за переговори та звітувати безпосередньо йому.

"Подальша інформація буде надаватися по мірі просування дискусій", - зазначив Трамп.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британі, Нідерландів та Фінлянді, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії.