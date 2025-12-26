Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що за результатами робочої поїздки в Харківську область на засідання уряду в п'ятницю було ухвалене рішення переспрямувати кошти на відновлення лікарні та житла, ремонт яких можна завершити вже цього року.

"Ми переглянули фінансування на 2025 рік і збільшили його на 69,8 млн грн для завершення ремонту трьох об'єктів у Харкові: лікувального корпусу Обласної клінічної лікарні; двох багатоквартирних житлових будинків", - написала Свириденко в Телеграм.

Раніше прем'єр повідомила, що додаткове фінансування в розмірі 3,1 млрд грн, які вдалося зекономити в поточному році за рахунок скорочення видатків, буде спрямоване оборонному відомству на закупівлю та ремонт озброєння і військової техніки.