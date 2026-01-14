Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Фото: Міноборони України

Новий міністр оборони Михайло Федоров ставить першим завданням провести "реальний аудит фінансів" в Міністерстві оборони, щоб зрозуміти, як в 2026 році потрібно функціонувати, коли бюджет зменшено на 300 млрд грн порівняно із 2025 роком.

"Нам потрібно спершу розібратися з людським капіталом, який сьогодні вже є в Збройних силах і взагалі в Силах оборони. І після цього вже прогнозувати подальші дії, як ми будемо збільшувати фінансове забезпечення, коли ми його будемо збільшувати, яким саме категоріям будемо збільшувати", – сказав він у Верховній Раді у відповідь на запитання щодо можливості індексації виплат військовим та її термінів.

Федоров заявив, що не хоче бути популістом, а хоче бути реалістом.

"Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 млрд (грн), 2 млн українців, які перебувають в розшуку, 200 тис. в СЗЧ. Тому нам потрібно зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі", – підсумував новий міністр.

Як повідомлялося, державний бюджет України на 2026 рік за загальних видатків 4,77 трлн грн передбачає видатки на оборону та безпеку у розмірі 2,81 трлн грн, або 27,2% ВВП, в тому числі 1,27 трлн грн на оплату праці з нарахуваннями та 0,71 трлн грн на озброєння та військову техніку.

Торік переважно через дефіцит грошей на оборону видатки держбюджету двічі збільшувалися: наприкінці липня – на 400,5 млрд грн за збільшення доходів на 147,5 млрд грн, а в жовтні – ще на 324,7 млрд грн за збільшення доходів на 20 млрд грн.

Питання індексації розміру грошового забезпечення неодноразово порушувалося як на рівні парламенту, так і військовими. Наразі в тилу зарплати становлять від 20 тис. грн на місяць, але загалом станом на серпень 2025 року виплата грошового забезпечення військовим становила 98 млрд грн на місяць.

Опозиційна фракція "Європейська солідарність", наприклад, у середу запропонувала у парламенті з цього року виплачувати всім, хто уклав контракт, кожні шість місяців додатково 500 тис. грн, а мобілізованим – 200 тис. грн.