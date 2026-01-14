Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб.

За відповідні законопроєкти №№14366, 14367 про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні у цілому проголосували відповідно 330 та 312 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Строк воєнного стану подовжено на 90 діб, починаючи з 5:30 ранку 3 лютого 2026 року. Загальна мобілізація подовжена на аналогічний строк, починаючи з 3 лютого.