До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

До Верховної Ради надійшли заяви про відставки першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці.

За словами спікера, парламент розгляне заяви "найближчим часом у визначеному законом порядку".

Раніше повідомлялося, що Михайло Федоров може очолити Міноборони. А Денис Шмигаль розглядається на посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики.