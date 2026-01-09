Інтерфакс-Україна
Події
18:27 09.01.2026

До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

До Верховної Ради  надійшли заяви про відставки першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації  Михайла Федорова та міністра оборони Дениса  Шмигаля, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці.

За словами спікера, парламент розгляне заяви "найближчим часом у визначеному законом порядку".

Раніше повідомлялося, що Михайло Федоров може очолити Міноборони. А Денис Шмигаль розглядається на посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики.

Теги: #федоров #шмигаль #верховна_рада #відставка

