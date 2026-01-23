Валерія Іонан знов стала радницею Федорова, тепер з міжнародних проєктів

Фото: https://t.me/zedigital/

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про призначення своєю радницею Валерії Іонан, яка була його заступницею, а потім також радницею, коли він займав пост віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

"Зустрівся з Валерією Іонан — стратегом із розвитку глобальних партнерств та інноваторкою. Відтепер вона моя радниця з міжнародних проєктів. Валерія понад 6 років працювала в команді Мінцифри й очолювала ключові національні проєкти, напрями регіональної цифровізації та євроінтеграції", — написав Федоров в Телеграм у п’ятницю.

Він наголосив, що Іонан координувала міжнародну комунікацію з світовими технологічними компаніями (Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM), міжнародними організаціями та урядами по всьому світу, а також долучалася до координації Талліннського механізму - ініціативи, яка виділила EUR241,7 млн на кіберстійкість України.

"Валерія продовжує працювати на міжнародному рівні з урядами та компаніями над проєктуванням і масштабуванням технологічно орієнтованих державно-приватних партнерств. Тож її досвід підсилить нашу роботу. У цьому році ставимо мету — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Вибудувати реальні win-win відносини спрямовані на результат", — наголосив міністр.

За його словами, вже проводиться аудит наявних міжнародних проєктів, розбудовуються нові стратегічні партнерства - довгострокові альянси з країнами, фондами та технологічними лідерами.

"Маємо спільне бачення щодо роботи з партнерами. Працюємо, щоб посилити наші позиції у світі та перетворювати міжнародну підтримку на конкретні результати для країни", — додав Федоров.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони 14 січня. За день до того народні депутати звільнили його з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації, яку він обіймав з 2019 року, за його заявою.

Іонан була призначена на посаду заступниці міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції 18 березня 2020 року і звільнена з посади 27 травня 2025 року. Того з дня вона була призначена радницею віце-прем’єра Федорова з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.