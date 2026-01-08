Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

Христя Фріланд підтвердила, що вже в цю п'ятницю залишить парламент Канади та перейде на посаду радника президента України з економічних питань.

"Для мене було величезною честю служити своїм виборцям та всім канадцям у парламенті з 2013 року. У понеділок я оголосила про свій намір залишити Палату громад у найближчі тижні. Сьогодні я написав спікеру, щоб підтвердити, що звільню своє місце з цієї п'ятниці, 9 січня", - написала вона в соцмережі Х.

Фріланд повідомила, що обійме посаду радника президента України з економічних питань.

"Одна з ролей, яку я візьму на себе, - це неоплачуваний радник президента України з економічних питань. Це волонтерська посада, і я весь час консультувався з Комісаром з етики та дотримувався його порад", - пише вона.

За її словами, минулої осені вона залишила посаду Кабінету міністрів і оголосила, що не балотуватимуся на переобрання, і що "починаючи з цього літа візьму на себе нові повноцінні професійні посади поза політикою".

"Надалі я продовжуватиму підтримувати та допомагати будувати Канаду всіма можливими способами, одночасно відстоюючи мужню боротьбу народу України, справу, якій я присвятив себе все своє життя", - додала Фріланд.

Як повідомлялося, Христя Фріланд, яка в 2015-2024 роках працювала на різних посадах в уряді Канади, після призначення позаштатною економічною радницею президента України Володимира Зеленського залишить разом із постом спеціального представника прем'єр-міністра Канади з питань відбудови України також і парламент Канади.

Зеленський 5 січня підписав указ щодо призначення Фріланд радником президента з питань економічного розвитку (поза штатом).

За часи роботи в уряді Канади Фріланд займала посади заступника прем’єр-міністра, міністра міжнародної торгівлі, закордонних справ та фінансів. Вперше була обрана в парламент Канади в 2013 році.

Джерело: https://x.com/cafreeland/status/2009023444499800513?s=20