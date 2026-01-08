Інтерфакс-Україна
Події
01:45 08.01.2026

Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

2 хв читати

Христя Фріланд підтвердила, що вже в цю п'ятницю залишить парламент Канади та перейде на посаду радника президента України з економічних питань.

"Для мене було величезною честю служити своїм виборцям та всім канадцям у парламенті з 2013 року. У понеділок я оголосила про свій намір залишити Палату громад у найближчі тижні. Сьогодні я написав спікеру, щоб підтвердити, що звільню своє місце з цієї п'ятниці, 9 січня", - написала вона в соцмережі Х.

Фріланд повідомила, що обійме посаду радника президента України з економічних питань.

"Одна з ролей, яку я візьму на себе, - це неоплачуваний радник президента України з економічних питань. Це волонтерська посада, і я весь час консультувався з Комісаром з етики та дотримувався його порад", - пише вона.

За її словами, минулої осені вона залишила посаду Кабінету міністрів і оголосила, що не балотуватимуся на переобрання, і що "починаючи з цього літа візьму на себе нові повноцінні професійні посади поза політикою".

"Надалі я продовжуватиму підтримувати та допомагати будувати Канаду всіма можливими способами, одночасно відстоюючи мужню боротьбу народу України, справу, якій я присвятив себе все своє життя", - додала Фріланд.

Як повідомлялося, Христя Фріланд, яка в 2015-2024 роках працювала на різних посадах в уряді Канади, після призначення позаштатною економічною радницею президента України Володимира Зеленського залишить разом із постом спеціального представника прем'єр-міністра Канади з питань відбудови України також і парламент Канади.

Зеленський 5 січня підписав указ щодо призначення Фріланд радником президента з питань економічного розвитку (поза штатом).

За часи роботи в уряді Канади Фріланд займала посади заступника прем’єр-міністра, міністра міжнародної торгівлі, закордонних справ та фінансів. Вперше була обрана в парламент Канади в 2013 році.

Джерело: https://x.com/cafreeland/status/2009023444499800513?s=20

Теги: #радниця #фріланд #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:09 08.01.2026
Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

23:54 06.01.2026
Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

12:33 06.01.2026
Економічна радниця Зеленського Фріланд залишить парламент Канади

Економічна радниця Зеленського Фріланд залишить парламент Канади

06:52 06.01.2026
Канада вітає призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні - Карні

Канада вітає призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні - Карні

00:01 06.01.2026
Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

23:52 05.01.2026
Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

11:47 05.01.2026
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

21:34 16.09.2025
Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України

Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України

18:32 17.01.2025
Христя Фріланд оголосила про намір балотуватися у прем'єри Канади

Христя Фріланд оголосила про намір балотуватися у прем'єри Канади

21:34 14.01.2025
Фріланд має намір балотуватися на пост прем'єр-міністерки Канади

Фріланд має намір балотуватися на пост прем'єр-міністерки Канади

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

ОСТАННЄ

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

Запущено онлайн-портал для подання проєктів до Американсько-українського інвестфонду відбудови

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА