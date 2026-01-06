Інтерфакс-Україна
Події
12:33 06.01.2026

Економічна радниця Зеленського Фріланд залишить парламент Канади

Фото: https://www.facebook.com/freelandchrystia

Христя Фріланд, яка в 2015-2024 роках працювала на різних посадах в уряді Канади, після призначення позаштатною економічною радницею президента України Володимира Зеленського залишить разом із постом спеціального представника прем'єр-міністра Канади з питань відбудови України також і парламент Канади.

"Найближчими тижнями я також залишу своє місце в парламенті. Я хочу подякувати своїм виборцям за їхню багаторічну довіру до мене", – написала вона у соцмережі X у зв’язку із прийняттям волонтерської посади в Україні.

"Україна перебуває на передовій сьогоднішньої глобальної боротьби за демократію, і я вітаю цю можливість зробити свій внесок на безоплатній основі в якості економічного радника президента Зеленського", – прокоментувала своє призначення Фріланд.

Як повідомлялося, Зеленський 5 січня підписав указ щодо призначення Фріланд радником президента з питань економічного розвитку (поза штатом).

За часи роботи в уряді Канади Фріланд займала посади заступника прем’єр-міністра, міністра міжнародної торгівлі, закордонних справ та фінансів. Вперше була обрана в парламент Канади в 2013 році.

