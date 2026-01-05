Інтерфакс-Україна
Події
11:47 05.01.2026

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціальну представницю Канади з питань відбудови України, ексміністерку фінансів Канади Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку.

"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Відповідний указ №15/2026 від 5 січня опублікований на сайті голови держави. "Призначити Христину Фріланд Радником Президента України з питань економічного розвитку (поза штатом)", - йдеться в його тексті.

"Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни. Вдячний кожному й кожній, хто готовий допомагати нашій державі та взаємодії з партнерами", - додав Зеленський.

Фріланд, 1968 р.н., має українське коріння та володіє українською мовою. До політичної кар’єри була журналісткою та письменницею, розпочинала свою журналістську кар’єру в Україні як стрингер західних видань.

У 2013 році стала депутатом від Ліберальної партії в парламенті канади, у 2015-17 роках очолювала Міністерство міжнародної торгівлі Канади, у 2017-19рр - Міністерство закордонних справ Канади, у 2019-20рр - Міністерство міжурядових справ Канади, у 2020-24рр – Міністерство фінансів, а також була заступницею прем’єр-міністра Канади. Також балотувалася на пост голови канадського уряду. З 16 вересня 2025 року є спеціальним представником з питань реконструкції України.

