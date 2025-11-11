Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики України, який зараз є чинним радником діючого міністра.

"За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення. Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – "E-Social"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

За матеріалами справи, перебуваючи на посаді заступника міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення. Як повідомляє Офіс генпрокурора, вартість контракту склала понад $3,3 млн.

Утім, як встановило розслідування, він не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі у тендері. У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом.

"Програма виявилася непридатною для використання - вона не відповідала вимогам законодавства й не могла працювати з державними реєстрами", - зазначає пресслужба Офіса генпрокурора.

У 2021 році договір розірвали. Аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору. Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн.

Кошти на створення "E-social" надавав Світовий банк у межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику Міністра повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного використання державних коштів.