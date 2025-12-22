"Громадське" вважає заяву СБУ щодо очільника СБУ в Одеській області спробою дискредитації журналістського розслідування

Редакція "Громадського" (hromadske) вважає заяву Служби безпеки України про матеріали журналістського розслідування проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та його дружини Оксани спробою дискредитувати як саме розслідування, так і редакцію і журналістів.

"Редакція hromadske підтверджує, що факти, викладені в розслідуванні щодо Віктора Доровського, відповідають дійсності. Окрім того, hromadske звертає увагу, що ці самі пояснення СБУ були враховані під час підготовки розслідування. Водночас hromadske вважає повідомлення СБУ спробою дискредитації матеріалу, над яким відділ розслідувань hromadske працював із серпня 2025 року. Про підготовку цього матеріалу Службі безпеки України було відомо щонайменше з 31 жовтня 2025 року", - наголошується в коментарі видання.

Зазначається, що саме 31 жовтня 2025 року редакція вперше звернулася до СБУ із запитом, у якому просила Віктора Доровського відповісти на запитання, зокрема, щодо бізнесу його дружини на Кіпрі, який адмініструвала та юридично супроводжувала компанія PMS MERCURY CORPORATE SERVICES LTD, якою керують підсанкційні в Україні юристи Софоклеуси та їхні підсанкційні колеги. Ця компанія понад три роки була секретарем фірми, що належить Оксані Доровській – CHANELO LIMITED.

"За кілька днів після того, як розслідувачі звернулися до СБУ, 4 листопада 2025 року, компанію Софоклеусів виключили зі структури фірми Оксани Доровської. Також 4 листопада фірма Оксани Доровської змінила юридичну адресу – до звернення hromadske вона збігалася з адресою компаній підсанкційних юристів. Такі дії свідчать про те, що родина Віктора Доровського намагалася приховати факти, виявлені журналістами hromadske", - вважають в редакції.

Також наголошується, що відділ розслідувань hromadske системно досліджує статки та зв’язки співробітників усіх правоохоронних органів, в тому числі й посадовців СБУ.

"hromadske сподівається, що СБУ об’єктивно перевірить оприлюднені журналістами факти й не вдаватиметься до дискредитації редакції або окремих журналістів", - резюмується в заяві.

Як повідомлялося, СБУ заявила, що російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та шантажували його дружину вигаданим компроматом. Вони погрожували поширити інформацію, яку на нього нібито зібрала російська фсб. Для цього представниця ворожої спецслужби вийшла на контакт з дружиною Доровського, повідомила про плани фсб щодо дискредитації посадовця СБУ, а в підсумку – за хабар запропонувала перешкодити цій інформаційній атаці.

Крім того, СБУ наполягає, що за наявними даними, російська спецслужба намагається "втемну" використати українські ЗМІ для проведення своєї ІПСО.