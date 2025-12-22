Інтерфакс-Україна
Події
21:03 22.12.2025

"Громадське" вважає заяву СБУ щодо очільника СБУ в Одеській області спробою дискредитації журналістського розслідування

2 хв читати

Редакція "Громадського" (hromadske) вважає заяву Служби безпеки України про матеріали журналістського розслідування проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та його дружини Оксани спробою дискредитувати як саме розслідування, так і редакцію і журналістів.

"Редакція hromadske підтверджує, що факти, викладені в розслідуванні щодо Віктора Доровського, відповідають дійсності. Окрім того, hromadske звертає увагу, що ці самі пояснення СБУ були враховані під час підготовки розслідування. Водночас hromadske вважає повідомлення СБУ спробою дискредитації матеріалу, над яким відділ розслідувань hromadske працював із серпня 2025 року. Про підготовку цього матеріалу Службі безпеки України було відомо щонайменше з 31 жовтня 2025 року", - наголошується в коментарі видання.

Зазначається, що саме 31 жовтня 2025 року редакція вперше звернулася до СБУ із запитом, у якому просила Віктора Доровського відповісти на запитання, зокрема, щодо бізнесу його дружини на Кіпрі, який адмініструвала та юридично супроводжувала компанія PMS MERCURY CORPORATE SERVICES LTD, якою керують підсанкційні в Україні юристи Софоклеуси та їхні підсанкційні колеги. Ця компанія понад три роки була секретарем фірми, що належить Оксані Доровській – CHANELO LIMITED.

"За кілька днів після того, як розслідувачі звернулися до СБУ, 4 листопада 2025 року, компанію Софоклеусів виключили зі структури фірми Оксани Доровської. Також 4 листопада фірма Оксани Доровської змінила юридичну адресу – до звернення hromadske вона збігалася з адресою компаній підсанкційних юристів. Такі дії свідчать про те, що родина Віктора Доровського намагалася приховати факти, виявлені журналістами hromadske", - вважають в редакції.

Також наголошується, що відділ розслідувань hromadske системно досліджує статки та зв’язки співробітників усіх правоохоронних органів, в тому числі й посадовців СБУ.

"hromadske сподівається, що СБУ об’єктивно перевірить оприлюднені журналістами факти й не вдаватиметься до дискредитації редакції або окремих журналістів", - резюмується в заяві.

Як повідомлялося, СБУ заявила, що російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та шантажували його дружину вигаданим компроматом. Вони погрожували поширити інформацію, яку на нього нібито зібрала російська фсб. Для цього представниця ворожої спецслужби вийшла на контакт з дружиною Доровського, повідомила про плани фсб щодо дискредитації посадовця СБУ, а в підсумку – за хабар запропонувала перешкодити цій інформаційній атаці.

Крім того, СБУ наполягає, що за наявними даними, російська спецслужба намагається "втемну" використати українські ЗМІ для проведення своєї ІПСО.

 

Теги: #фсб #сбу #провокація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 22.12.2025
СБУ: Російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника Служби безпеки в Одеській області

СБУ: Російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника Служби безпеки в Одеській області

15:28 22.12.2025
Двоє чоловіків отримали 10 років в’язниці за підпали у Києві на замовлення ворога - СБУ

Двоє чоловіків отримали 10 років в’язниці за підпали у Києві на замовлення ворога - СБУ

11:23 20.12.2025
Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

15:14 19.12.2025
СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі - джерело

СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі - джерело

17:12 18.12.2025
Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

15:21 31.07.2025
Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

10:26 29.05.2025
СБУ затримала інформатора ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини

СБУ затримала інформатора ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини

14:07 20.04.2025
Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я", – ЦПД

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я", – ЦПД

19:12 13.03.2025
Адвокат Головань: влада використовує заготовку фсб для фабрикування нової "справи" проти Порошенка

Адвокат Головань: влада використовує заготовку фсб для фабрикування нової "справи" проти Порошенка

12:29 08.02.2025
Росіяни готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - ГУР МО

Росіяни готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - ГУР МО

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив депутатів і уряд підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів

Зеленський очікує завтра зранку доповідь від Умєрова та Гнатова щодо підготовлених документів з представниками Трампа

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

ОСТАННЄ

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

Навроцький на зустрічі з українською делегацією не використовував слів про "бандерівців" і "український націоналізм" - голова УІНП Алфьоров

Зеленський попросив депутатів і уряд підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів

Зеленський очікує завтра зранку доповідь від Умєрова та Гнатова щодо підготовлених документів з представниками Трампа

Мінрозвитку планує на 2026р угоду про міжнародні автоперевезення з Албанією та початок перевезень з Марокко

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Elementum Energy планує до кінця 2026р запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини – топменеджерка

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА