СБУ: Російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника Служби безпеки в Одеській області

Російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та шантажували його дружину вигаданим компроматом, повідомила пресслужба Служби безпеки України агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вони погрожували поширити інформацію, яку на нього нібито зібрала російська фсб. Для цього представниця ворожої спецслужби вийшла на контакт з дружиною Доровського, повідомила про плани фсб щодо дискредитації посадовця СБУ, а в підсумку – за хабар запропонувала перешкодити цій інформаційній атаці", - повідомили в Службі безпеці.

Агентству розповіли, що Доровський особисто передав відповідну інформацію підрозділам внутрішньої безпеки СБУ, тож всі погрози окупантів вдалося зафіксувати.

"27 березня 2025 року невідома на той момент особа через месенджер повідомила дружині Доровського про підготовку в фсб інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію посадовця СБУ. Зокрема, йшлося про поширення "компрометуючих матеріалів" через телеграм-канали та засоби масової інформації", - повідомили в СБУ.

Пізніше було встановлено, що дружині посадовця СБУ телефонувала представниця ФСБ. У ході розмови вона підкреслила, що для ворожої спецслужби головне – домогтися звільнення генерала СБУ з посади. Водночас представниця ворожої спецслужби заявила, що нібито має можливість зупинити реалізацію цієї кампанії. За це вона вимагала $250 тис., які наполягала перерахувати на її криптогаманець.

"За наявними даними, російська спецслужба намагається "втемну" використати українські ЗМІ для проведення своєї ІПСО, тож закликаємо медіа ретельно перевіряти інформацію та її джерела перед публікацією, щоб не поширювати російські наративи", - зазначила СБУ.

Раніше "Громадське" опублікувало розслідування щодо нібито наявності у дружини Віктора Доровського Оксани паспорта РФ, елітної нерухомості та зв’язків з підсанкційними юристами.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба СБУ роз’яснила, що дружина посадовця СБУ народилася у Харкові, в дитинстві, разом із батьками переїхала до РФ, де навчалася в середній школі. По досягненню 14-річного віку вона отримала паспорт РФ (1998 рік). В 16 років (2001 рік) повернулася на постійне проживання до України. У 2005 році жінка отримала закордонний паспорт РФ. Термін дії документа сплив у 2010 році.

В СБУ наголосили, що дружина Доровського намагалася відмовитися від громадянства РФ та анулювати паспорт, однак звернення залишили без розгляду. Жінка продовжує застосовувати всі наявні юридичні механізми для відмови від громадянства країни-окупанта, а сам Доровський своєчасно повідомив про вищезгадані факти підрозділам внутрішньої безпеки СБУ у встановленому законодавством порядку.

У Службі безпеки також повідомили, що з початком повномасштабного вторгнення дружина Доровського разом із дітьми виїхала з України до Республіки Кіпр, де продовжила займатися підприємництвом. Для цього вона придбала уже зареєстровану юридичну особу CHANELO LIMITED.

На той момент секретарем компанії (обов’язкова посада для підприємств на Кіпрі) значилася PMS MERCURY CORPORATE SERVICES LTD. Однак ця фірма не здійснювала жодних адміністративно-господарських функцій для компанії дружини Віктора Доровського. Пізніше CHANELO LIMITED змінила секретаря компанії й наразі не має взаємовідносин із PMS MERCURY CORPORATE SERVICES LTD.

"Дружина посадовця СБУ не мала жодних контактів з членами родини кіпрського юриста Андреаса Софоклеуса або з ним самим", - зазначили в СБУ.

Окрім того, агентству повідомили, що значну частину коштів на будівництво та придбання нерухомості посадовцю СБУ надав його батько – Олександр Доровський.

"Він з 2002 року, ще до того, як його син почав працювати в спецслужбі, був генеральним директором однієї із провідних фармацевтичних компаній України – ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я". Весь цей час батько Доровського має високі офіційні доходи та сплачує відповідні податки.

"Факт передачі коштів, а також наявності майна відображено в деклараціях посадовця Служби за 2016 рік", - уточнюють в СБУ.

В відомстві зазначають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, зазначеному в розслідуванні "Громадського", було розпочато Головним слідчим управлінням Нацполіції України 9 квітня 2022 року. Воно здійснюється стосовно багатьох суб’єктів підприємницької діяльності. Серед них: ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я", ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" та ТОВ "Фармацевтична група "Здоров’я", які проходили відповідну перевірку. "Всі три зазначені компанії були виключені з кримінального провадження, вони не є фігурантами кримінальної справи і станом на зараз щодо них досудове розслідування не здійснюється. Жодній посадовій особі цих фірм не повідомлялося про підозру", - зазначають у Службі.

Окрім того, зазначено, що у ході розслідування було встановлено відсутність у зазначених фірм звʼязків з державою-агресором.