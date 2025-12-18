Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки України по 12 і 10 років ув’язнення отримали ще двоє інформаторів ФСБ, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині.

"Зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України", - зазначає СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією відомства, щоб виконати завдання російської спецслужби, фігуранти встановлювали приховані мінікамери біля периметрів авіаційних об’єктів.

"Задокументовано, як інформатори закріпили замаскований відеопристрій на опорі лінії електропередач біля одного з летовищ, а потім надали до нього віддалений доступ для фсб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що за допомогою "відеопастки" ворог сподівався відстежити наявність на аеродромі бойової авіації Сил оборони та графіки її вильотів, а потім скоригувати повітряний удар.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали за місцями проживання. Також Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ у зонах ворожої розвідактивності.

"Замовлення рф виконували двоє мешканців Краматорська. Один з них – 36-річний наркозалежний, який потрапив у поле зору фсб, коли шукав у Телеграм-каналах гроші на "дозу". До співпраці з ворогом він залучив свого 40-річного знайомого", - зазначається в повідомленні.

Надалі, за інформацією СБУ, чоловіки за інструкцією окупантів виїхали до західного регіону України для збору розвідданих про Сили оборони.

За матеріалами СБУ інформаторів визнано винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Головний фігурант отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, його спільник – 10 років ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.