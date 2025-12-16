Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту екс-президента України Віктора Януковича та залишив без змін вирок Подільського райсуду Києва, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Вирок суду стосовно четвертого президента України та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України набрав законної сили. Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду м. Києва. Відповідно до вироку суду, колишнього президента України засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства", - йдеться у повідомленні у телеграм відомства у вівторок.

Зазначається, що Януковичу призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського райсуду Києва від 24.01.2019 було засуджено до 13 років позбавлення волі.

Колишнього заступника начальника УДО України засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року екс-президент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та за сприяння представників російської федерації, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

Політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС рф з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (РФ). Надалі маршрут пролягав через м. Анапа, а згодом — на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому "Гвардійське" на території Автономної Республіки Крим.

У подальшому екс-президент ухвалив рішення остаточно залишити територію України за сприяння збройних сил РФ. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. У результаті частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала з м. Севастополя до РФ та на військову службу більше не повернулася.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та російської федерації повністю контролювався й супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу рф і погоджувався безпосередньо з президентом російської федерації.