Інтерфакс-Україна
Події
18:43 16.12.2025

Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

2 хв читати
Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту екс-президента України Віктора Януковича та залишив без змін вирок Подільського райсуду Києва, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Вирок суду стосовно четвертого президента України та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України набрав законної сили. Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду м. Києва. Відповідно до вироку суду, колишнього президента України засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства", - йдеться у повідомленні у телеграм відомства у вівторок.

Зазначається, що Януковичу призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського райсуду Києва від 24.01.2019 було засуджено до 13 років позбавлення волі.

Колишнього заступника начальника УДО України засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року екс-президент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та за сприяння представників російської федерації, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

Політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС рф з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (РФ). Надалі маршрут пролягав через м. Анапа, а згодом — на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому "Гвардійське" на території Автономної Республіки Крим.

У подальшому екс-президент ухвалив рішення остаточно залишити територію України за сприяння збройних сил РФ. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. У результаті частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала з м. Севастополя до РФ та на військову службу більше не повернулася.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та російської федерації повністю контролювався й супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу рф і погоджувався безпосередньо з президентом російської федерації.

 

Теги: #янукович #суд #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 16.12.2025
САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

17:01 16.12.2025
Воєнний стан не звільняє державу від сплати пені за затримку відшкодування ПДВ — КАС ВС

Воєнний стан не звільняє державу від сплати пені за затримку відшкодування ПДВ — КАС ВС

14:05 16.12.2025
Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

18:45 15.12.2025
Керівник апарату КМДА повідомив про рішення суду щодо незаконного притягнення до відповідальності

Керівник апарату КМДА повідомив про рішення суду щодо незаконного притягнення до відповідальності

17:55 05.12.2025
Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

18:15 03.12.2025
Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

15:19 28.11.2025
Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

14:35 27.11.2025
Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

20:30 26.11.2025
Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

19:22 06.11.2025
Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

Росіяни атакували південь Одещини, обійшлося без постраждалих – ОВА

Свириденко: 2 млн дітей по всій країні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування

В Словаччині перекинувся пасажирський автобус з українцями на борту - МЗС

PlayCity відмовило у запуску казино в готелі "Прем’єр Палац"

Десантники відбили механізований штурм ворога на покровському напрямку – ДШВ

Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

На Вовчанському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого штурму на мотоциклі та квадроциклах - 57 ОМПБр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА