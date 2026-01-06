Адміністрація Трампа працює над угодою "про вільну асоціацію", яку планує представити Гренландії – ЗМІ

Фото: https://edition.cnn.com

Все частіше чути розмови про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над угодою, яку планує представити Гренландії, пише у вівторок The Economist.

Американські чиновники обговорили можливість запропонувати острову так званий Договір про вільну асоціацію (COFA), угоду, яка історично поширювалася на малі країни Тихоокеанського регіону.

"COFA дозволяє американським збройним силам вільно діяти в країнах, що підписали угоду, з додатковою перевагою у вигляді безмитної торгівлі. Данці заперечують, що в Гренландії вже знаходиться американська військова база, що дає дядьку Сему широкі можливості в її діяльності", - зазначили у статті.

Згідно з умовами договору з Данією, немає чітких обмежень щодо кількості військ, які Америка може розгорнути в Гренландії, хоча будь-яке значне збільшення або зміна американської військової присутності, ймовірно, вимагатиме згоди Данії.

За повідомленнями, американські чиновники намагалися провести прямі переговори з урядом Гренландії, але поки що отримали відмову.

"У будь-якому разі, неодноразові заяви адміністрації щодо Гренландії є ще одним доказом щирої ненависті Трампа до Європи. Хоча європейські лідери намагаються применшити загрозу, суперечка набула сюрреалістичного характеру. 5 січня міністр закордонних справ Німеччини підтвердив, що, незважаючи ні на що, Гренландія підпадатиме під дію статті 5 НАТО про гарантії безпеки, тільки цього разу проти американських посягань", - пише видання.

Гренландці, зі свого боку, готуються до "трампіанської бурі". "[Гренландія] знаходиться в зоні дії Доктрини Монро", — каже Куно Фенкер, член парламенту Гренландії, який виступає за незалежність. "І ми знаємо, що це означає".