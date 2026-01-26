77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

Близько двох третин опитаних європейців песимістично оцінюють вплив президента США Дональда Трампа на світову економіку - 69%, на мир і безпеку - 64%, 77% не вважають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру.

Про це свідчать результати опитування, проведеного консалтинговою компанією FGS Global у 23 країнах ЄС, повідомляє Politico.

"Європейці налаштовані негативно щодо стану світу, своїх країн, обставин і небезпек, які становить президент США Дональд Трамп. Майже дві третини респондентів сказали, що "найкращі роки позаду" (63%), тоді як 77% вважають, що життя в їхній країні "буде складнішим для наступного покоління", згідно з опитуванням стратегічної комунікаційної компанії FGS Global, яке опитало понад 11 тис людей у 23 країнах Європейського Союзу в листопаді", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Згідно з дослідженням, 77% опитаних відповіли "ні" на запитання, чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію. Лише меншість респондентів підтримала таку ідею. Опитування проводилося ще до останнього спалаху ворожої риторики з боку Трампа, однак уже тоді президент США сприймався європейцями як негативний чинник.

Близько двох третин респондентів заявили, що песимістично оцінюють вплив Трампа: на світову економіку - 69%, на мир і безпеку - 64%, на ситуацію у власній країні - 64%.

Дослідження також показало, що Трамп залишається непопулярним навіть серед прихильників правих популістських партій у Європі, яких він раніше називав своїми союзниками.

FGS Global опитала 11 714 дорослих у країнах ЄС з 10 по 23 листопада 2025 року. Інтерв’ю проводилися онлайн, а дані були зважені для забезпечення репрезентативності за віком, статтю, доходом і регіоном. Похибка для національних вибірок становить ±4,4%.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що йому вдалося завершити низку затяжних воєн, зокрема сприяти досягненню мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Газа. Раніше про намір номінувати Трампа на Нобелівську премію миру повідомляли в Камбоджі - за його роль у залагодженні конфлікту з Таїландом. Подібні заяви лунали й з боку Пакистану після врегулювання суперечностей з Індією, а прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху називав нагородження Трампа лише питанням часу.

Втім, Норвезький нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо. 16 січня Мачадо передала медаль Нобелівської премії Трампу. Це сталось після того, як США провели операцію у Венесуелі та захопили Ніколаса Мадуро. У Нобелівському фонді наголосили, що правила не передбачають можливості передачі чи відкликання премії.